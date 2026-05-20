Рыболовецкие компании бизнесмена Задворного обратили в доход государства

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры о взыскании ущерба с владельцев трех мурманских рыболовецких компаний, подконтрольных бизнесмену Юрию Задворному. Речь идет об АО «Мурмансельдь 2», ООО «Рыболовецкий колхоз "Заря”» и ООО «Компания "Андромеда"». С компаний солидарно взыскали 43, 1 млрд руб., сообщило «РИА Новости».

Помимо господина Задворного, владельцами компаний значились его жена и дочь — Карина Суреновна и Карина Юрьевна Задворные, а также Андрей Борецкий. Все три предприятия обратили в доход государства в счет возмещения ущерба.

Суд также признал незаконными договоры Росрыболовства с компаниями по квотам добычи рыбы. Это требование Генпрокуратура объяснила тем, что суд в марте признал иностранный контроль над предприятиями, из-за чего договоры стали противоречить законодательству о стратегических предприятиях.

Генпрокуратура подала иск к компаниям Юрия Задворного 19 января. Надзорное ведомство указывало, что бизнесмен с 2010 года имеет вид на жительство в Германии и проживает там, а также что реализация продукции в страны Евросоюза совершалась через немецкую фирму.

Никита Черненко