Генпрокуратура подала иски к трем рыболовецким компаниям из Мурманска

Генпрокуратура направила в Арбитражный суд Москвы иски к трем рыболовецким предприятиям Мурманска: ООО «Компания "Андромеда"», АО «Мурмансельдь-2» и ООО «Рыболовецкий колхоз Заря». Это следует из картотеки дел инстанции. Подробности иска неизвестны.

Помимо компаний, ответчиками выступают Юрий, Карина Суреновна и Карина Юрьевна Задворные, а также Владимир Каприн, Андрей Борецкий и Росрыболовство. В качестве третьих лиц указаны Федеральная антимонопольная служба и Минсельхоз.

Колхоз «Заря» и «Мурмансельдь-2» создали в 1998 году. Последняя считается крупнейшей рыбодобывающей компанией в Баренцевом море. Гендиректором обеих организаций является Олег Онискевич. По данным «Интерфакса», в пояснениях к бухгалтерскому отчету в марте 2025 года гендиректором и основателем «Мурмансельди» указывался Юрий Задворный.

«Компания "Андромеда"» основана в 1992 году, ее учредителем и гендиректором является Андрей Борецкий. Господин Задворный также входил в число учредителей компании.

Никита Черненко