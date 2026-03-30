Суд признал иностранный контроль над промысловыми компаниями в Мурманске

Московский арбитражный суд признал законными три заключения Федеральной антимонопольной службы РФ, которая установила факт иностранного контроля над тремя мурманскими рыбопромысловыми компаниями бизнесмена Юрия Задворного. Теперь Генпрокуратура РФ предъявила к предприятиям иск на 43 млрд рублей из-за ущерба водным биоресурсам. Ведомство также просит обратить в доход государства акции и доли компаний.

Заключения антимонопольной службы оспаривали ООО «Компания "Андромеда"», АО «Мурмансельдь 2» и ООО «Рыболовецкий колхоз "Заря”». В материалах дела сказано, что ФАС в марте 2025 года установила, что контролирующая предприятия группа лиц, в которую входят иностранные инвесторы, нарушает федеральное законодательство. При этом деятельность компаний имеет «стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства».

Генеральная прокуратура на основании заключений антимонопольной службы в январе 2026 года обратилась с иском к трем компаниям, их владельцам и руководителям – Юрию и Карине Задворным, Андрею Борецкому, Владимиру Каприну, а также к Росрыболовству. Теперь надзорное ведомство оспаривает договоры Росрыболовства с этими тремя компаниями-ответчиками о закреплении доли квот добычи водных биологических ресурсов. Ведомство предлагает аннулировать соглашения, так как предприятия находятся под контролем иностранных инвесторов. А это не соответствует закону о стратегических предприятиях, пишет РИА Новости.

Суд назначил рассмотрение дела по существу на 29 апреля.

Ранее был наложен арест на все движимое и недвижимое имущество владельцев и руководителей трех предприятий – включая денежные средства и суда. Им также нельзя добывать водные биоресурсы. Отмечается, что суд запретил Росрыболовству менять оспариваемые договоры о квотах и арестовал доли ООО «Компания "Андромеда"», ООО «РК Заря» вместе с акциями АО «Мурмансельдь 2».