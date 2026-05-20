ФНС Кубани рассказала о факторах риска проверок для бизнеса

Налоговая инспекция выделяет ряд факторов риска для проведения проверок в отношении предпринимателей в части соблюдения кассовой дисциплины. Об этом заявил начальник отдела оперативного контроля УФНС по Краснодарскому краю Евгений Щербаков на конференции «Трансформация бизнеса 2026», организатором которой выступает «Ъ-Кубань».

По словам Евгения Щербакова, с 2017 года в регионе действует автоматизированная система контроля кассовой дисциплины, благодаря которой кассы в режиме реального времени перенаправляют все данные в ФНС. Налоговая служба фиксирует все транзакции в режиме онлайн. Евгений Щербаков отметил, что метод позволяет оценивать зоны риска и способствует отказу от проведения массовых проверок в отношении представителей бизнеса.

«Мы работаем по проблемным зонам, и проверки дают стопроцентный результат. К плательщику, который соблюдает закон, просто так проверки не приходят»,— подчеркнул спикер.

К индикаторам риска для проверок относят простаивание кассы с отсутствием чеков в течение двух месяцев (60 дней), долю чеков коррекции 30% и более от всего количества чеков в течение месяца, формирование чеков возврата прихода от 30% и более. Также среди индикаторов риска Евгений Щербаков выделил ситуацию, когда по кассе формируется только безналичный расчет. Количество чеков менее 30 в месяц тоже может стать причиной для проверки в отношении юридического лица.

Евгений Щербаков сообщил, что за первое нарушение кассовой дисциплины предусмотрена мера ответственности в виде предупреждения. Предприниматель может рассчитывать на полное освобождение от ответственности в случае, если он сам выявил проблему, устранил недостатки и сообщил о ней в налоговый орган до проведения проверки.

София Моисеенко