Совфед одобрил закон о защите исторической правды

Совет Федерации одобрил поправки к статье федерального закона «Об основах системы профилактики правонарушений в РФ», предусматривающие противодействие искажению исторической правды и уклонизму от службы в армии.

«Закон вводит дополнительные меры по укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей, а также по сохранению исторической памяти и противодействию фальсификации истории», — говорится в сообщении на сайте Совфеда.

Согласно тексту закона, в перечне направлений профилактики правонарушений появятся новые основания для проверки: исполнение воинской обязанности и несение военной службы; обеспечение защиты исторической правды и недопущение умаления значения подвига народа при защите Отечества. Документ предусматривает возможность проведения специальных профилактических мероприятий.

Законопроект внесла в Госдуму группа депутатов и сенаторов во главе с председателем думского комитета по безопасности Василием Пискаревым в январе 2026 года. Авторы документа объясняли необходимость такой инициативы «возросшей вероятностью вовлечения Российской Федерации в военные конфликты».

В федеральном законе под формами профилактического воздействия понимаются учет, надзор или беседы. Их могут проводить органы прокуратуры, Следственного комитета, ФСБ и МВД.