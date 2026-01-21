В Госдуме предложили заняться профилактикой уклонизма и искажения истории

Группа депутатов и сенаторов во главе с председателем думского комитета по безопасности Василием Пискаревым (Единая Россия) внесла законопроект, расширяющий перечень направлений по профилактике правонарушений. Парламентарии предлагают противодействовать искажению исторической правды и уклонизму от службы в армии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Василий Пискарев

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Василий Пискарев

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Поправки вносятся в федеральный закон «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации». В пояснительной записке авторы законопроекта обосновывают инициативу условиями геополитической напряженности и «возросшей вероятностью вовлечения Российской Федерации в военные конфликты». По мысли парламентариев, обеспечения безопасности государства «невозможно достичь без осознания каждым гражданином необходимости безусловного выполнения обязанности по защите Отечества».

Законодательство по профилактике правонарушений не предполагает правовых санкций в привычном смысле. В федеральном законе среди форм профилактического воздействия упоминаются учет, надзор и беседы. Их вправе осуществлять, в частности, органы прокуратуры, Следственного комитета России, ФСБ и МВД. Помимо этого, законодательством предполагается специальный мониторинг в данной сфере.

Профилактика по закону может применяться, в частности, к несовершеннолетним, подвергнутым принудительным мерам воспитательного воздействия.

Степан Мельчаков