Совфед разрешил сбивать БПЛА над нефтегазовыми платформами на Каспии

Совет федерации одобрил закон, устанавливающий правовой режим антитеррористической защиты российских нефтегазовых платформ в Каспийском море. Охране этих объектов разрешили сбивать атакующие их беспилотники. Закон затрагивает объекты ЛУКОЙЛа, который ведет промышленную морскую добычу на месторождениях имени Ю. Корчагина и имени В. Филановского.

Поправки вносятся в закон «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса». Власти уточнили определение зоны безопасности объекта, расположенного в пределах российского сектора Каспийского моря. Граница зоны безопасности простирается не более чем на 500 м от каждой точки внешнего края платформы, в воздушном пространстве — не более чем на 500 м от наивысшей точки объекта, в подводной части — до естественных очертаний дна Каспия. В границах этой зоны охране разрешено подавлять, перехватывать, повреждать и уничтожать беспилотные летательные, надводные, подводные и наземные аппараты.

По решению субъекта ТЭК, владеющего объектом, для его защиты могут привлекать подразделения войск нацгвардии, собственную частную охранную организацию либо ту, которая соответствует специальным требованиям правительства. Данные о координатах зон безопасности будут передавать Минэнерго, Минобороны и ФСБ. Их планируется публиковать в «Извещениях мореплавателям», чтобы не создавать препятствий для гражданского судоходства и рыболовства.

Законопроект внесла в Госдуму в апреле группа депутатов во главе с председателем думского комитета по энергетике Николаем Шульгиновым. В пояснительной записке отмечалось, что удары БПЛА по нефтегазовым платформам могут привести к разливу нефтепродуктов и загрязнению моря.