В ГД внесли проект о праве сбивать БПЛА над нефтегазовыми платформами на Каспии

В Госдуму внесли законопроект, который устанавливает правовой режим антитеррористической защиты российских нефтегазовых платформ в Каспийском море. Инициатива разрешает охране таких объектов сбивать атакующие БПЛА.

Законопроект внесла группа депутатов во главе с председателем думского комитета по энергетике Николаем Шульгиновым. Инициатива вносит поправки в закон «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса».

В пояснительной записке отмечается, что удары беспилотников по нефтегазовым платформам могут привести к разливу нефтепродуктов и загрязнению моря. При этом авторы инициативы отмечают неопределенный правовой статус таких объектов. Дно Каспия юридически не является континентальным шельфом — оно не подпадает под определение Конвенции ООН по морскому праву 1982 года. Поэтому платформы нельзя отнести к объектам транспортной инфраструктуры.

«Проектом федерального закона предлагается рассматривать их в качестве особой категории объектов ТЭК и осуществлять правовое регулирование обеспечения их антитеррористической защищенности»,— предложили авторы инициативы. В материалах упоминаются объекты ЛУКОЙЛа — морские платформы им. В. Филановского, им. Ю. Корчагина, МЛСК-2 им. В. Филановского и перегрузочный комплекс «Юрий Корчагин».