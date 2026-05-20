Александр Мостовой назначен новым начальником ОМВД Анапы

Новым руководителем отдела МВД Анапы стал полковник полиции Александр Мостовой. Об этом сообщает пресс-служба ОМВД города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ОМВД России по Анапе Фото: пресс-служба ОМВД России по Анапе

Заместитель начальника ГУ МВД России по Краснодарскому краю, генерал-майор полиции Сергей Лемешкин представил личному составу гарнизона полиции нового главу отдела полиции Анапы. Александр Мостовой, в свою очередь, выразил благодарность краевому руководству за доверие и заявил, что охрана общественного порядка будет обеспечена на должном уровне.

Александр Мостовой служит в органах внутренних дел более 25 лет. До перевода в Анапу он занимал должность руководителя отдела полиции поселка Калинино УМВД по Краснодару. Новый начальник ОМВД Анапы награжден медалью «За отличие в охране общественного порядка», «За доблесть в службе», «За отличие в службе». Также ему присвоен нагрудный знак МВД России «За отличие в службе в особых условиях».

Известно, что бывший глава отдела МВД Анапы Андрей Платонов получил вышестоящее назначение на должность начальника УМВД Краснодара.

Алина Зорина