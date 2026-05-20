В Ярославле взорвавшийся дом на Батова планируют снести в следующем году

В Ярославле на 2027 год запланирован снос аварийного дома на улице Батова, взрыв газа в котором произошел в августе 2020 года. Об этом мэр Артем Молчанов сообщил в ходе отчета о работе за 2025 год на заседании муниципалитета 20 мая.

Вопрос о судьбе дома задал один из депутатов. Мэр сообщил, что работы начнутся после полного расселения оставшихся жильцов. На данный момент из десяти семей, не покинувших здание, трое уже получили квартиры, одна семья согласовывает условия денежной компенсации, а по остальным шести ожидается ответ на предложенные варианты. Мэр отметил, что расселение осуществляется за счет инвесторов, отвечающих за комплексное развитие территорий. Снос здания начнется только после того, как все жители получат гарантии жилищных прав. Окончание процесса расселения и начало работ по разборке дома планируется завершить до конца текущего года, после чего город перейдет к этапу сноса.

«Наша задача в 2027 году заложить эти средства в бюджете. Это достаточно тяжело нам будет, но надо принимать решение по его разборке»,— сказал Артем Молчанов.

В настоящее время территория вокруг разрушенного дома охраняется, а периметр огорожен для обеспечения безопасности. Градоначальник признал, что такие меры носят временный характер, и риски сохраняются до полного освобождения участка от обломков.

Антон Голицын