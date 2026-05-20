Эксперт: рост турпотока в Краснодарский край стимулирует рост пивной отрасли

Южные регионы России показывают рост производства и оборота пива и пивных напитков. Об этом 19 мая в рамках XXXV юбилейного Международного форума «Пиво-2026», проходящего в эти дни в Сочи, рассказал Даниил Бриман, председатель Совета Союза российских пивоваров.

Фото: Дмитрий Михеенко

По словам господина Бримана, развитию пивоваренной отрасли на юге России способствуют макроэкономические факторы, которые увеличили турпоток в связи с закрытием ряда зарубежных направлений. «Южное пиво очень хорошо шагает по стране. Оно добирается до Москвы, и до Питера, и дальше. Развитие есть, и здорово, появляется много хороших интересных проектов, строится заводов»,— говорит Даниил Бриман.

Он отмечает тенденции, связанные с развитием, в том числе потребления пива и производящих пиво предприятий, находящихся, в частности, в Краснодарском крае, с общей тенденцией роста внутреннего туризма в Российской Федерации. Особенно, по словам эксперта, это было заметно в 2023–2025 годах.

«Мы все это видели. Да, к сожалению, некоторые негативные события, связанные с разливом нефтепродуктов в Анапе, негативно сказались на отрасли. В прошлом году часть предприятий, работающих в курортном секторе пивного бизнеса в Краснодарском крае, пострадали. Но, в общем и целом, есть определенные субъекты федерации, где пиво составляет часть туристического бренда. Это, например, Алтай, Краснодарский край, Золотое кольцо. Ну и, конечно, Москва, Петербург и даже Дальний Восток»,— рассказал Даниил Бриман.

