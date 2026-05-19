«Инфицированные путешествовали и посещали похороны как минимум месяц»

Новая вспышка лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго (ДРК) и соседней Уганде — одна из главных тем сегодня для мировых медиа. Наиболее важный из обсуждаемых аспектов — необыкновенно медленная реакция властей и медиков, что, возможно, способствовало распространению заболевания. А еще наблюдатели говорят, что нынешняя вспышка может активизировать стремление континента к «суверенитету в сфере здравоохранения».

Фото: Arlette Bashizi / Reuters Медработник измеряет температуру у автомобилиста в ДРК

Наперегонки со временем

Пандемия COVID-19 ясно показала, что скорость установления диагноза и начала лечения критически важна для сдерживания распространения смертельно опасных вирусов… Особенную озабоченность вызывает тот факт, что для распространяющегося сейчас штамма вируса нет конкретного лечения или вакцины, а смертность от него достигает 30–50%. Его трудно выявить и остановить, и властям на местах приходится справляться в условиях сокращения западной помощи, из-за которого лаборатории остались без диагностического оборудования и тест-наборов. Первые сообщения указывают на значительное число смертей среди медицинского персонала. Быстрое наращивание международной помощи жизненно важно.

Почему вспышка лихорадки Эбола в ДРК тревожит международные органы здравоохранения?

Это всего лишь третья вспышка, вызванная штаммом Бундибугио. В этом и кроется главная проблема: штамм пока недостаточно исследован… Первые случаи заражения появились в апреле или даже в марте. Но Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) уведомили только 5 мая. На место отправили команду специалистов, но первые тесты были отрицательными, потому что использованное оборудование было рассчитано (на другой штамм.— “Ъ”). Взятые анализы только 14 мая подтвердили наличие вируса. На следующий день установили, что это штамм Бундибугио, а еще через два дня ВОЗ признала наличие ЧС международного значения. Эта замедленная реакция почти наверняка способствовала распространению вируса в регионе. Теперь угроза заражения есть и в соседней Уганде. «Мы не знаем реальной динамики,— говорит профессор вирусологии университета Монпелье и Национального института здоровья и медицинских исследований Франции Янник Симонен.— Это не типичная вспышка Эбола».

Эбола бушевала в Конго уже несколько недель, прежде чем начали бить тревогу

В Конго существуют системы эпидемиологического надзора для раннего выявления вспышек заболевания, чтобы их можно было эффективно локализовать… И все же драгоценное время было потеряно, когда чиновники в Итури, провинции, находящейся в эпицентре нынешней вспышки, не подняли тревогу, когда у пациентов начали проявляться симптомы. Образцы, возможно, недостаточно быстро отправили в Киншасу для тестирования… Последствия такой длительной задержки могут оказаться катастрофическими… Пока неизвестно, когда началась эта вспышка. Инфицированные путешествовали и посещали похороны как минимум месяц.

Эбола и хантавирус заставляют Африку говорить о «суверенитете в сфере здравоохранения» из-за ослабления поддержки доноров

Новая смертельная вспышка Эбола в Конго и Уганде стала очередной ЧС в области здравоохранения, вынуждающей африканские правительства избавиться от зависимости от глобальных доноров, таких как США, поскольку за последние пять лет объемы международной помощи сократились вдвое… Теперь Африка говорит о «суверенитете в сфере здравоохранения». Правительства активизируют усилия по его достижению, стремясь финансировать системы здравоохранения и управлять ими, в гораздо меньшей степени полагаясь на внешнюю помощь. Нужда в этом очевидна. Африка импортирует более 90% товаров медицинского назначения, таких как вакцины и лекарства… Цель заключается в том, чтобы к 2040 году Африка производила 60% необходимых ей вакцин.

Подготовила Алена Миклашевская