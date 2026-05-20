Суд в Приморье подтвердил законность изъятия активов у экс-ректора ВГУЭС

Приморский краевой суд подтвердил законность решения суда первой инстанции об изъятии активов у бывшего ректора Владивостокского госуниверситета экономики и сервиса (ВГУЭС; ныне Владивостокский госуниверситет), бывшего председателя совета директоров АО «Восточная верфь» Геннадия Лазарева, экс-прокурора региона Валерия Василенко, членов их семей и нескольких юрлиц.

«Решение Ленинского районного суда города Владивостока от 19 февраля 2026 года оставлено без изменения, апелляционные жалобы ответчиков — без удовлетворения»,— сообщила “Ъ” руководитель объединенной пресс-службы судебной системы региона Елена Оленева.

В феврале Ленинский райсуд Владивостока удовлетворил иск Генпрокуратуры к Геннадию Лазареву, Валерию Василенко, а также нескольким их родственникам и юридическим лицам. В доход государства были обращены крупный пакет акций «Восточной верфи» и около 200 объектов недвижимости стоимостью свыше 2 млрд руб. В иске было указано, что в период с 1999 по 2006 год Геннадий Лазарев приобрел на коррупционные доходы более 61% акций АО «Восточная верфь», часть из которых оформил на супругу. По версии истца, в легализации недвижимости ему активно помогал экс-прокурор Приморья Валерий Василенко, которого также лишили активов.

В апреле тот же Ленинский райсуд удовлетворил второй антикоррупционный иск Генпрокуратуры к Геннадию Лазареву, Валерию Василенко, экс-гендиректору АО «Восточная верфь» Игорю Мирошниченко, членам их семей, а также нескольким юридическим лицам. В доход РФ обращено имущество ответчиков, полученное «вследствие нарушения требований и запретов, направленных на предотвращение коррупции». Речь, в частности, идет еще о 173 объектах недвижимости.

В настоящее время в судах Владивостока рассматривается серия уголовных дел в отношении Геннадия Лазарева и Валерия Василенко по обвинению в злоупотреблениях на «Восточной верфи».

Алексей Чернышев, Владивосток