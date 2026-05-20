Bloomberg: США призвали Украину смягчить ограничения на удобрения из Белоруссии
США попросили Украину, чтобы она ослабила ограничения на импорт калийных удобрений из Белоруссии. По мнению американских властей, это может создать условия для улучшения отношений Вашингтона и Минска, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Власти США ожидают, что страны Евросоюза последуют примеру Украины и ослабят ограничения на импорт белорусских удобрений. Это может создать «некоторую дистанцию» между Россией и Белоруссией, отметили собеседники Bloomberg.
Санкции действовали с 2021 года. До этого «Беларуськалий» поставлял на мировой рынок около 20% всех калийных удобрений. После введения ограничений поставки были переориентированы на Россию и Китай. В марте 2026-го США сняли санкции с «Беларуськалия» в обмен на освобождение 250 заключенных.