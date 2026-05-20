Changan расширит производство на калининградском «Автоторе»

Российское подразделение китайского автоконцерна Changan намерено расширить производственную программу в России. В течение 2026 года планируется локализовать на мощностях калининградского «Автотора» восемь моделей, сообщила пресс-служба «Чанъань Моторс Рус».

Максимальная производственная мощность предприятия составляет 250 тыс. автомобилей в год. Changan в рамках долгосрочной стратегии развития на российском рынке закрепил за собой три производственные линии общей мощностью 120 тыс. машин в год.

В числе новых моделей — кроссоверы, лифтбеки и пикапы Changan. «В России будет локализована вся перспективная линейка, сочетающая признанные бестселлеры марки и свежие премьеры, которые только начинают завоевывать покупательские симпатии»,— уточнили в компании.

В феврале председатель совета директоров «Автотора» Валерий Горбунов говорил, что предприятие завершает согласование условий сотрудничества с Changan, подробности он не приводил. В России китайский бренд представлен в 96 городах, а сеть Changan насчитывает более 200 дилерских и сервисных центров. По итогам 2025 года калининградское предприятие выпустило 7859 автомобилей бренда, представленных моделями Uni и Deepal.