Volga встанет на конвейер

Серийное производство автомобилей Volga на бывшей площадке Volkswagen в Нижнем Новгороде начнется во втором квартале 2026 года. Об этом сообщила компания «Производство легковых автомобилей» (ПЛА), которая владеет брендом и имеет доступ к конвейеру автозавода. По данным компании, на старте будут выпускаться три модели. Первые автомобили появятся в продаже у дилеров в третьем квартале.

Для ПЛА это не первая попытка возродить бренд Volga. В мае 2024 года компания представляла премьеру Михаилу Мишустину предполагаемый модельный ряд: седан С40 и кроссоверы К30 и К40. Тогда эксперты узнали в них Changan Raeton Plus, Oshan X5 Plus суббренда Changan, а также Changan Uni-Z. Но продолжения это сотрудничество не получило. К завершению согласования условий сотрудничества с Changan приближается калининградский «Автотор», сообщил в интервью «Ведомостям» председатель совета директоров «Автотора» Валерий Горбунов.

Готовящиеся к запуску в производство модели Volga — де-факто модели Geely, говорили источники “Ъ”. В 2025 году, по данным «Автостата», продажи новых автомобилей Geely в России снизились на 36,9%, до 94,04 тыс. штук. Продажи Belgee (по факту машины Geely белорусской сборки) увеличились почти в два раза, до 68,06 тыс. штук. Анатолий Костырев