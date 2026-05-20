В нескольких районах Кубани нашли обломки БПЛА

Днем 20 мая в нескольких муниципалитетах Краснодарского края обнаружили обломки беспилотников, сообщает оперативный штаб.

Упавшие фрагменты БПЛА были найдены по двум адресам в Крымске, где оказались повреждены забор и кровля частного дома. В Приморско-Ахтарске обломки беспилотника повредили крышу жилого домовладения, а в поселке Степном Славянского района части БПЛА упали на одной из улиц.

По данным оперативного штаба региона, в результате произошедшего обошлось без пострадавших. На местах обнаружения фрагментов БПЛА работают экстренные службы.

