Казахстан ослабил ограничения на транзит животной сельхозпродукции из России

Казахстан снял часть ограничении на транзит через свою территорию в Узбекистан, Киргизию и Китай сельскохозяйственных животных, мяса и другой продукции животноводства из России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные комитета ветеринарного контроля и надзора Минсельхоза Казахстана.

Решение принято на основании полученного от Россельхознадзора письма, а также «с учетом оценки ветеринарных рисков». Транзит разрешен из «благополучных территорий» России, в отношении которых не вводили ограничения на сельскохозяйственных животных, их генетического материала, мяса и мясной продукции, молока и молочной продукции, а также охотничьих трофеев животных, кормов и кормовых добавок, в том числе растительного происхождения, химического и микробиологического синтеза.

Ввозить грузы, направляющиеся в Узбекистан, Киргизию и Китай, можно будет через пункт пропуска «Жайсан» в Актюбинской области, с российской стороны — пункт «Сагарчин» в Оренбургской области. Вывоз продукции в Узбекистан должен осуществляться через пункты пропуска «Казыгурт» и пункт им. Б. Конысбаева в Туркестанской области, в Киргизию — через «Карасу» в Жамбылской области, в Китай — через «Нур Жолы» в Жетысуской области.

В феврале Казахстан ввел временный запрет на импорт мяса из нескольких сибирских регионов России. Глава комитета ветеринарного контроля и надзора Казбек Ташимов объяснил введение ограничений обнаруженным пастереллезом (острое инфекционное заболевание, распространено среди домашних и диких животных). По данным «Ъ-Сибирь», случаи пастереллеза скота были зарегистрированы в Горном Алтае в конце 2025 года. Казахстан вакцинирует весь скот в приграничных с Россией территориях.