Казахстан запретил поставки скота, мяса и молока из четырех регионов Сибири

Республика Казахстан ввела временный запрет на импорт мяса из ряда сибирских регионов России. Это следует из указаний Россельхознадзора, ссылающегося на данные комитета ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства Казахстана.

В число таких регионов вошли Алтайский край и Республика Алтай, а также Омская и Новосибирская области. Ограничения касаются поставок живых сельскохозяйственных животных и полученного от них генетического материала, мяса, молока и др. Речь идет как о продукции, произведенной в этих регионах, так и провозимой через них транзитом.

Согласно сообщениям СМИ Казахстана, 24 февраля руководитель комитета ветеринарного контроля и надзора Казбек Ташимов объяснил введение ограничений случаями пастереллеза в России. Как писал «Ъ-Сибирь», случаи пастереллеза скота были зарегистрированы в Горном Алтае в конце 2025 года.

Валерий Лавский