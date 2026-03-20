Казахстан вакцинирует весь скот в приграничных с Россией территориях

Власти Казахстана вакцинируют всех сельскохозяйственных животных в Павлодарской области республики, которая граничит с Новосибирской областью. Об этом сообщил вице-премьер Казахстана Канат Бозумбаев.

«Весь скот будет вакцинирован полностью. Усилена ветеринарная защита, особенно на границе»,— рассказал господин Бозумбаев на брифинге (цитата по ТАСС). Он добавил, что правительство ведет активную работу по закупке соответствующих препаратов.

16 марта в Новосибирской области ввели режим ЧС из-за распространения пастереллеза и бешенства среди крупного рогатого скота. Власти региона ввели карантин в пяти районах области, а также массово изымали и ликвидировали животных. Новых случаев заболеваний среди животных не выявляли уже 15 дней.

Казахстан с февраля ввел временные ограничения на ввоз и транзит скота, кормов без термической обработки и продукции животноводства. Проводится дезинфекция транспорта, досмотр грузов и контроль их прослеживаемости. Подобные ограничения также ввели власти Белоруссии.