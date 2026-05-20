С сентября Адыгея присоединится к эксперименту с гостевыми домами
Еще четыре российских региона присоединятся к эксперименту по легализации гостевых домов для туристов. Об этом сообщил заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Мохмад Ахмадов на пленарном заседании палаты 20 мая, передает «Парламентская газета».
По его словам, с 1 сентября 2026 года к действующему пилотному проекту подключатся Республика Адыгея, Республика Бурятия, Астраханская и Нижегородская области. Кроме того, с инициативами об участии ранее выступили Карачаево-Черкесия и Оренбургская область.
Господин Ахмадов уточнил, что в реестр частных гостевых домов уже подано около 15 тыс. заявок. Наибольшую активность демонстрируют Крым и Краснодарский край, откуда поступило порядка 2 тыс. и 5 тыс. заявок соответственно.
Эксперимент по легализации объектов размещения, стартовавший в 2023 году, направлен на вывод из теневого сегмента частного гостиничного бизнеса и упрощение его правового регулирования. В его рамках владельцы домов могут официально регистрировать жилье в качестве гостевых и предоставлять услуги размещения туристам. Сейчас проект реализуется в 17 регионах страны, и в дальнейшем их число может быть расширено.