В результате падения балкона в школе Севастополя пострадали 9 выпускников

В школе №13 в Каче, где ранее произошло обрушение балкона, уточнены данные о пострадавших: травмы получили девять человек — шесть юношей и три девушки в возрасте 17 лет, являющиеся выпускниками. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.

По информации медиков, трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, остальные — средней степени тяжести. Все они госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь.

На месте продолжают работу правоохранительные органы, устанавливаются причины и обстоятельства происшествия.

Губернатор сообщил о проведенном разговоре с руководителем Главного следственного управления СК РФ по Крыму и Севастополю. По его словам, ситуация находится на личном контроле руководства Следственного комитета.

По факту обрушения возбуждено уголовное дело о причинении травм. Следственная группа, включая криминалистов, работает на месте происшествия.

Вячеслав Рыжков