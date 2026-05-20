В первом квартале года на Кубани выявили 8 нелегалов финрынка

Банк России в первом квартале 2026 года выявил в Краснодарском крае восемь участников финансового рынка с признаками нелегальной деятельности. Об этом сообщили в регуляторе.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Большинство из них — пять организаций — отнесены к категории так называемых «черных кредиторов». Речь идет, в частности, о структурах, которые незаконно выдавали займы гражданам под залог недвижимости, включая ипотечные схемы. В Банке России отмечают, что подобные практики несут повышенные социальные риски, вплоть до утраты заемщиками единственного жилья. Регулятор рекомендует проверять кредиторов через официальный предупредительный список на своем сайте до подписания любых договоров.

Еще три субъекта, выявленные в регионе, занимались незаконным привлечением средств граждан под инвестиционные проекты. Напомним, с августа 2024 года компаниям, не находящимся под надзором Банка России, запрещено публично привлекать инвестиции физических лиц; за нарушение предусмотрены штрафы до 1 млн руб. для юридических лиц.

В Банке России отмечают, что с начала года в регионе не зафиксировано финансовых пирамид, однако в целом по стране сохраняется рост числа подобных схем, особенно в онлайн-сегменте. По оценке регулятора, мошенники часто используют криптовалютные и технологические тематики, включая проекты, связанные с нейросетями, а также создают сетки дублирующих ресурсов для привлечения средств граждан.

По данным Южного главного управления Банка России, в первом квартале 2026 года ограничен доступ к более чем 7,4 тыс. интернет-ресурсов, связанных с нелегальными участниками финансового рынка и финансовыми пирамидами, что на 30% больше, чем кварталом ранее. Отдельно отмечается блокировка 123 ресурсов, предлагавших нелегальные криптозаймы, которые все чаще распространяются через соцсети и мессенджеры.

