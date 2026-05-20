Еврокомиссия и Украина подписали меморандум для выделения кредита на €90 млрд

Еврокомиссия (ЕК) и Украина подписали меморандум о «взаимопонимании по макрофинансовой помощи». Документ предполагает последующее выделение Киеву кредита на €90 млрд, сообщил еврокомиссар Валдис Домбровскис.

Первый транш планируется выделить в июне. «Эта поддержка укрепит экономическую устойчивость Украины, повысит внутренние доходы и усилит борьбу с коррупцией»,— прокомментировал дипломат в соцсети X.

Евросоюз в конце апреля одобрил предоставление Украине кредита в размере €90 млрд под гарантии европейского бюджета. Из них €60 млрд направят на военные закупки, €30 млрд — на поддержку бюджета. Средства рассчитаны на 2026–2027 годы. Для получения денег Украине необходимо подписать три документа, в том числе программу макрофинансовой помощи, которая основана на обязательствах и реформах Украины.

