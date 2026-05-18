ЕК: Украине надо подписать еще три соглашения с ЕС для получения €90 млрд

Европейская комиссия подтвердила, что до сих пор не подписаны три ключевых документа, необходимые для выделения Украине кредита в размере €90 млрд. Об этом сообщил официальный представитель Еврокомиссии Баляш Уйвари на брифинге в Брюсселе.

По словам господина Уйвари, самым продвинутым на данный момент является меморандум о взаимопонимании, однако остаются еще два важных документа. Один из них — программа макрофинансовой помощи, основанная на обязательствах и реформах Украины, второй — изменения в регламенте работы фонда поддержки страны. Без подписания всех трех бумаг технически невозможно перевести средства.

Ранее верховный комиссар ЕС по внешним связям и политике безопасности Кая Каллас заверяла, что первый транш кредита поступит Украине в первой половине июня. Однако сейчас ясно, что необходимая юридическая ясность еще не достигнута.

Кредит в €90 млрд, утвержденный странами ЕС с двухмесячной задержкой в середине апреля, планируется направить примерно на €60 млрд военной помощи, а остальное — на поддержку государственного бюджета Украины.