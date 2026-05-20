В нескольких районах Кубани нашли обломки БПЛА
В нескольких муниципалитетах Краснодарского края нашли обломки БПЛА. Пострадавших нет, на местах работают экстренные службы, передает оперштаб Кубани.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
В оперативных службах сообщили, в частности, о падении БПЛА в Крымске. Здесь о двум адресам повреждены кровля частного дома и забор. Также атаке подвергся Приморско-Ахтарск. Повреждена кровля частного дома. Еще один инцидент произошел в Степной Славянского района. Здесь фрагменты беспилотника упали на одной из улиц.