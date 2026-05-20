Застреливший знакомого чиновник возглавил Богучарский район Воронежской области

С 20 мая временно исполняющим полномочия главы Богучарского района Воронежской области назначен Алексей Кожанов. Соответствующий указ, подписанный врио губернатора Сергеем Трухачевым, опубликовали на портале органов власти региона. Руководить районом господин Кожанов будет «до дня вступления в должность лица, избранного главой».

Фото: страница администрации Богучарского района «ВКонтакте»

Как сообщал «Ъ-Черноземье», в 2025 году Алексей Кожанов, будучи первым замглавы Богучарского района, стал фигурантом уголовного дела о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ, до двух лет лишения свободы). В основу дела легли события 15 февраля. Следствие установило, что господин Кожанов был на охоте со своими знакомыми и, разряжая охотничье ружье, произвел один выстрел, ранив стоявшего неподалеку 72-летнего мужчину. Пострадавший умер в больнице.

«Смерть наступила в результате сквозного ранения правой нижней конечности и мягких тканей таза слева с повреждением правой бедренной вены, с оскольчатым переломом правой бедренной кости, с размозжением мягких тканей, с развитием массивной кровопотери и шока»,— говорится в материалах дела.

Утверждалось, что чиновник «незамедлительно проинформировал правоохранительные органы» о трагедии и «максимально содействовал расследованию». Суд назначил господину Кожанову штраф в размере 150 тыс. руб. Ружье, из которого был произведен выстрел, постановили уничтожить.

Накануне, 19 мая, стало известно, что 70-летний Валерий Кузнецов, возглавлявший Богучарский район Воронежской области с апреля 2012 года, сложил полномочия по собственному желанию.

Денис Данилов