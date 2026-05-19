Глава Богучарского района Воронежской области сложил полномочия

Валерий Кузнецов, возглавлявший Богучарский район Воронежской области с апреля 2012 года, сложил полномочия по собственному желанию. Решение утверждено на заседании райсовета 19 мая, сообщили в пресс-службе областного правительства. Кто будет исполнять обязанности главы района — пока официально не сообщается. На официальном сайте муниципального образования в рубрике «заместители главы» сейчас нет информации.

Валерий Кузнецов (в центре)

«На заседании Валерию Кузнецову торжественно вручили почетную грамоту Совета народных депутатов»,— добавили в облправительстве.

Валерий Кузнецов родился 26 января 1956 года в поселке Давыдовка Лискинского района Воронежской области. После окончания средней школы поступил в Воронежский лесотехнический институт. В 1976-м получил диплом инженера-механика и был направлен на работу в Давыдовский лесхоз. Затем последовала служба в армии. Вскоре после демобилизации, в сентябре 1980-го, Валерий Кузнецов был избран вторым секретарем Георгиу-Дежского (сейчас — Лиски) горкома ВЛКСМ, а уже через год переведен на работу в Воронежский обком ВЛКСМ. Партийную работу начал в 1985 году с должности секретаря парткома совхоза «Лискинский».

С июля 2001-го по март 2005-го господин Кузнецов работал главой администрации Железнодорожного района Воронежа, а также руководил департаментом по работе с органами местного самоуправления города. Затем занимал должности заместителя генерального директора финансовой компании «Аксиома», заместителя главы Воронежа — директора департамента промышленности и связи, референта губернатора Воронежской области. Возглавил Богучарский район с 29 апреля 2012 года.

Денис Данилов