Худший клуб сезона НХЛ «Ванкувер» отправил в отставку главного тренера

«Ванкувер Кэнакс» уволил Адама Фута с поста главного тренера. Об этом сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Также тренерский штаб «Кэнакс» покинули Скотт Янг, Кевин Дин и Бретт Маклин. Клуб пока не объявил имя нового наставника. По словам генерального менеджера «Ванкувера», одним из основных кандидатов является Мэнни Малхотра — тренер «Абботсфорд Кэнакс» (фарм-клуба «Ванкувера», выступающего в Американской хоккейной лиге).

Адам Фут вошел в штаб «Кэнакс» в январе 2023 года. Он был назначен главным тренером в мае 2025 года, сменив в должности Рика Токкета. Под его руководством клуб одержал 25 побед и потерпел 47 поражений. «Ванкувер» набрал 58 очков и стал худшей командой регулярного чемпионата.

До прихода в «Ванкувер» Адам Фут не занимал должность главного тренера в клубах НХЛ. В составе сборной Канады он стал олимпийским чемпионом 2002 года. Большую часть карьеры Фут выступал за «Колорадо Эвеланш», вместе с которым дважды выиграл Кубок Стэнли (1996, 2001).

