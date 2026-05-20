Объем выданной ипотеки на Кубани вырос на 42,5% за год

В первом квартале 2026 года банки Краснодарского края выдали ипотечных кредитов на 41,1 млрд руб., что на 42,5% больше, чем в аналогичный период 2025 года, когда показатель составлял 23,6 млрд руб. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в пресс-службе Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Максимальный объем выданной ипотеки в регионе зафиксирован в январе — 17 млрд руб., снижение показателя началось в феврале (12,6 млрд руб.) и продолжилось в марте (11,6 млрд руб.).

«Наибольший объем выданных кредитов пришелся на январь 2026 года, что объясняется высоким спросом на льготную семейную ипотеку в преддверии изменения ее условий с 1 февраля 2026 года. После этого выдача ипотечных кредитов существенно замедлилась. Дальнейшее развитие ситуации с ипотекой во многом будет зависеть от динамики ключевой ставки. Если ее значительного сокращения в ближайшем будущем не произойдет, дальнейшего роста выдачи ипотеки ожидать не стоит»,— отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

В целом по России отмечается схожая динамика: в первом квартале 2026 года ипотеки было выдано на 41,5% больше год к году. Наибольший спрос пришелся на январь, когда кредитов было выдано на 425 млрд руб.

