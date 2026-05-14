США проредили восточный фланг НАТО

Власти США пересмотрели решение о размещении в Польше бронетанковой бригады численностью более 4 тыс. военнослужащих. При этом часть бригады уже прибыла в страну, а военная техника находится в пути. Сокращение американских контингентов в Польше и Германии стало частью усилий США по приведению численности своих войск в Европе к уровню до начала украинского конфликта.

Фото: Czarek Sokolowski / AP Военные учения НАТО на территории Польши (сентябрь 2025 года)

По данным портала Task & Purpose, Минобороны США внезапно приняло решение об отмене плановой переброски в Польшу 2-й бронетанковой бригады, известной как «Бригада Black Jack», 1-й бронетанковой дивизии (1st Cavalry) США. Соответствующая служебная записка была отправлена еще 1 мая, но информация о сложившейся ситуации начала просачиваться в СМИ только 13 мая. В основном она исходила от самих военных и их родственников. Дело в том, что часть из примерно 4 тыс. военнослужащих уже прибыла в Польшу и там им сообщили, что нужно возвращаться на свою базу в Форд-Худ в Техасе. При этом военная техника бригады пока еще идет по морю в Польшу. Минобороны США никак не комментирует ситуацию.

«Бригада Black Jack» направлялась в Польшу в рамках плановой ротации сил и должна была сменить 3-ю бронетанковую бригаду 1-й бронетанковой дивизии.

Эта ротация — часть военного планирования по укреплению восточного фланга НАТО в Европе в рамках операции «Атлантическая решимость». Она была запущена Вашингтоном еще в 2014 году после присоединения Крыма к России и начала конфликта в Донбассе. Ее принцип состоял в том, что Пентагон направлял в страны Центральной и Восточной Европы свои силы на ротационной основе на девятимесячный период. С июля 2023 года статус миссии был повышен до операции быстрого реагирования за рубежом, что давало Пентагону возможность задействовать дополнительное финансирование и привлекать резервистов.

После того как информация об отмене переброски бронетанковой бригады в Польшу попала на страницы ведущих американских СМИ и военных интернет-порталов, целый ряд польских официальных лиц поспешили сообщить, что решение на самом деле затрагивает не их страну, а Германию. Так, министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сделал репост статьи The Military Times в X и написал, что «этот вопрос не касается Польши» и «связан с ранее объявленным изменением присутствия части американских вооруженных сил в Европе».

Министр-координатор польских спецслужб Томаш Семоняк поделился этим постом и добавил от себя, что «отмена ротации американских войск не распространяется на Польшу». Заместитель министра обороны Цезарий Томчик и вовсе заявил, что это неправда и решение на самом деле касается не Польши, а Германии. Варшава же стремится к усилению американского военного присутствия.

При этом польские СМИ со ссылкой на источники распространяют другую версию.

По данным журналистов, решение Пентагона застало Варшаву врасплох и американцы не советовались со своими польскими коллегами перед тем, как отменить переброску «Бригады Black Jack».

Газета The Wall Street Journal, в свою очередь, написала, что решение было объявлено в среду на встрече Европейского командования вооруженных сил США с представителями армии США. До этого шага в Польше дислоцировалось около 10 тыс. американских военных.

Решение об отмене развертывания бронетанковой бригады в Польше просочилось в СМИ спустя две недели после того, как глава Пентагона Пит Хегсет сообщил о выводе 5 тыс. американских военных из Германии в течение года. Президент США Дональд Трамп тогда заявлял, что выведут больше. Грядущее сокращение американского контингента в Германии, судя по всему, и сбило с толку Варшаву, решившую, что речь идет не о Польше.

Однако связь с Германией все же есть: оба вопроса — часть более широкой стратегии США по сокращению своего присутствия в Европе. Такой курс обозначил президент Дональд Трамп в начале своего второго срока, и военные аналитики не раз подчеркивали, что речь идет о возвращении американских войск в Европе к численности до февраля 2022 года. Тогда она составляла около 75–80 тыс. военнослужащих, но при Джо Байдене выросла до 100–105 тыс.

С осени 2025 года США начали постепенно сокращать присутствие своих военных на восточном и южном флангах НАТО без лишнего шума.

Так, в сентябре 2025 года Пентагон завершил ротационную миссию 101-й воздушно-десантной дивизии в Румынии, выведя из страны около 3,7–4 тыс. военных. Помимо этого, оборонное ведомство последовательно сокращало мелкие тактические группы, артиллерийские батареи и подразделения обеспечения в странах Восточной и Центральной Европы. Эти сокращения по несколько сотен человек не были такими заметными, как публичное решение по Германии, но в итоге привели к тому, что из Европы вывели в совокупности 5–7 тыс. американских военных.

Таким образом, после решения о прекращении ротации в Польше и выводе части контингента из Германии в европейской части НАТО останется не более 80 тыс. человек, что близко к уровню до начала 2022 года.

Открытым остается лишь вопрос о переброске американских военных из Германии в Польшу. Такую возможность ранее допускал сам Трамп, а президент Польши Кароль Навроцкий уже публично согласился принять американских военных. Не исключено, что, если договоренность будет достигнута, они придут на смену отозванной бронетанковой бригаде.

Вероника Вишнякова