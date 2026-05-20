Яркий старт: праздник выдачи ключей в ЖК «Догма Парк»

Жители 13-го литера ЖК «Догма Парк» в минувшие выходные получили ключи от своих квартир. На территории комплекса устроили настоящий праздник, чтобы это важное событие стало для новоселов приятным и волнующим воспоминанием.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГК ДОГМА Фото: пресс-служба ГК ДОГМА

«Для нас выдача ключей — всегда праздник. Нам важно, чтобы этот день стал ярким, запоминающимся событием для новоселов и они могли в неформальной атмосфере познакомиться со своими соседями, наладить контакт и выстроить положительную коммуникацию. Все это способствует созданию благоприятной добрососедской среды внутри жилого комплекса»,— рассказал Алексей Некрасов, директор по продажам ЮФО ГК DOGMA.

Компания уделяет особенное внимание формированию добрососедских отношений. Подобные праздники способствуют созданию комьюнити внутри жилых кварталов.

С самого утра территория сквера преобразилась: нежные желто-бирюзовые флажки, яркие флюгеры и цветочная фотозона создали весеннее настроение для всех гостей. На мероприятии работали интерактивные площадки, где каждый нашел занятие по душе. Любители активностей играли в аэрохоккей и настольный футбол, аркадный баскетбол и гигантскую дженгу. Неравнодушные к ярким кадрам отправились в зеркальную арт-зону с живыми цветами.

Многие заинтересовались автоматом с предсказаниями, чтобы узнать, какие приятные сюрпризы готовит им новый дом. Праздничную атмосферу дополнили увлекательные шоу: научное с яркими экспериментами и сеансы микромагии. Ярким украшением мероприятия стало шоу мыльных пузырей, которое порадовало взрослых и детей.

На территории ЖК можно было встретить мимов, зеркальных людей, ростовых кукол и ходулистов, которые добавляли событию зрелищности. Еще для гостей подготовили угощения: попкорн, сладкую вату, напитки и сладости.

Подход DOGMA выходит за рамки строительства. Компания видит свою миссию в создании полноценных жилых сообществ, где формируется пространство для общения, взаимодействия и впечатлений.

Застройщик: ООО «СЗ ДОГМА-ПАРК 21»

С проектными декларациями можно ознакомиться на сайте наш.дом.рф.

https://1dogma.ru/