Прокуратура проводит проверку после обрушения балкона в школе Севастополя

Прокуратура Севастополя организовала проверку по факту травмирования детей в результате обрушения балкона на втором этаже школы №13. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По поручению прокурора города Андрея Шевцова устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего. По предварительным данным, в результате инцидента пострадали дети, которым оказывается медицинская помощь.

Для координации действий экстренных служб и правоохранительных органов на место выехал прокурор Нахимовского района Севастополя Дмитрий Рейх.

Ранее сообщалось, что в школе №13 произошло обрушение балкона на втором этаже. По данным губернатора Михаила Развожаева, пострадали около десяти школьников, которые вышли на конструкцию, чтобы сфотографироваться. Пострадавшие с травмами различной степени тяжести были доставлены в медицинские учреждения, на месте продолжают работу оперативные службы.

