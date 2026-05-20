Сочинца осудили на 16 лет за передачу данных о ПВО и аэропорте

Южный окружной военный суд приговорил жителя Сочи Андрея Мирошникова к 16 годам лишения свободы по делу о государственной измене и участии в деятельности террористической организации. Об этом сообщил представитель суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Согласно материалам дела, в июне 2024 года фигурант Мирошников установил контакт с представителем украинского «Русского добровольческого корпуса» («РДК», признан террористической организацией и запрещен в РФ) и в ходе переписки получил указания о сборе разведданных. По версии суда, он сфотографировал объект противовоздушной обороны в Сочи, а также элементы аэродромного радиолокационного комплекса аэропорта и передал материалы собеседнику.

В суде отметили, что переданные сведения носили актуальный характер и могли быть использованы в ущерб безопасности России.

Фигурант Мирошников признан виновным по статьям об участии в террористической организации и государственной измене. В ходе заседания он полностью признал вину. Приговор в законную силу не вступил.

Вячеслав Рыжков