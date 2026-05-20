Кубань вошла в топ регионов по снижению спроса на коммерческую недвижимость

Спрос на коммерческую недвижимость в российских регионах продолжает снижаться, при этом основной интерес арендаторов и инвесторов по-прежнему сосредоточен в Москве и Подмосковье. Такие данные представила «Авито Недвижимость» на отраслевой конференции Mallpic Sochi 7.0.

Согласно исследованию, в январе—апреле 2026 года спрос на помещения свободного назначения в сегменте продаж в Краснодарском крае сократился на 10% год к году. В сегменте аренды снижение составило 9%. Для сравнения, в Москве и Московской области показатель уменьшился на 5%, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области — на 4%.

На рынке складской недвижимости Краснодарский край также вошел в число регионов с наиболее заметным снижением активности. Спрос на покупку складов сократился на 14%, на аренду — на 5%.

В «Авито Недвижимости» отметили, что аренда продолжает доминировать на рынке коммерческих площадей. В сегменте помещений свободного назначения на нее приходится 78% спроса, тогда как на покупку — 22%. В складской недвижимости доля аренды достигла 87%, а продаж — 13%.

Как отметила коммерческий директор категории «Коммерческая недвижимость» «Авито Недвижимости» Виктория Сафронова, в условиях снижения рынка компаниям необходимо продумать стратегию трансформации. Это, считает эксперт, поможет улучшить ситуацию и перейти к росту.

