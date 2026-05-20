В Ярославле подрядчик детской больницы признан недобросовестным

Ярославское межрегиональное УФАС России внесло ООО «Аврора» и его директора в реестр недобросовестных поставщиков за срыв капремонта областной детской больницы. Об этом сообщили в ведомстве.

В декабре 2025 года Областная детская клиническая больница заключила контракт на капитальный ремонт систем отопления и вентиляции пищеблока на сумму более 6,9 млн рублей. Ремонт нужно было провести в течение 44 рабочих дней. Как сообщили в УФАС, подрядчик сделал часть работ по ремонту отопления на сумму около 1 млн руб. Работы по ремонту вентиляции выполнены не были. «Аврора» ссылалась на отсутствие проектной документации, больница утверждала, что передала документы. В марте текущего года подрядчик расторг контракт в одностороннем порядке.

«Антимонопольный орган установил, что ООО "Аврора" не предоставило доказательств объективной невозможности выполнения работ с учетом имеющейся документации. Действия компании были признаны недобросовестными. Нарушений со стороны заказчика при проведении закупки и направлении информации в УФАС не выявлено»,— сообщили в Ярославском межрегиональном УФАС.

ООО «Аврора» и его директор внесены в реестр сроком на два года.

Антон Голицын