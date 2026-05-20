МИД Израиля заявил о задержании всех активистов шедшей в Газу флотилии

Израиль задержал активистов «Глобальной флотилии Сумуд», направлявшейся к берегам сектора Газа. В общей сложности задержаны 430 человек, сообщил израильский МИД.

В министерстве уточнили, что активистов пересадили на израильские суда и везут в Израиль, где они смогут встретиться со своими консульскими представителями. По версии Израиля, попытка флотилии доставить гумпомощь в Газу была «всего лишь пиар-ходом» в интересах палестинской группировки «Хамас».

«Еще одна пиар-флотилия подошла к концу... Израиль будет и впредь действовать в полном соответствии с международным правом и не допустит нарушения законной военно-морской блокады Газы»,— сказано в сообщении МИД Израиля в соцсети X.

«Глобальная флотилия Сумуд» — гражданская инициатива, которая ставит целью прорвать морскую блокаду сектора Газа, чтобы доставить гуманитарную помощь и привлечь внимание к ситуации в анклаве. Блокаду поддерживают Израиль и Египет, чтобы прекратить поставки оружия «Хамасу». В конце апреля израильские власи ввели санкции против «Глобальной флотилии Сумуд».