Израиль ввел санкции против «Глобальной флотилии Сумуд»

Израиль ввел санкции против кампании по сбору средств для пропалестинской «Глобальной флотилии Сумуд». Об этом заявил министр обороны страны Исраэль Кац, передает The Times of Israel. Израильские власти считают, что инициативу под видом гуманитарной миссии запустил «Хамас» в сотрудничестве с международными организациями.

«Глобальная флотилия Сумуд» — гражданская инициатива, которая заявляет целью прорвать морскую блокаду сектора Газа, чтобы доставить гуманитарную помощь и привлечь внимание к ситуации в анклаве. Блокаду поддерживают Израиль и Египет, чтобы прекратить поставки оружия «Хамас».

«Введение санкций против кампании по сбору средств — это значительный шаг в усилиях по пресечению источников финансирования флотилии», — заявил израильский министр. Он добавил, что ограничения должны «отпугнуть доноров от идеи спонсировать террористическую организацию». В Минобороны Израиля также напомнили, что глава ведомства имеет право изъять имущество, которое принадлежит террористической организации или предназначено для использования в террористических целях.

В 2025 году активисты уже пытались доставить к берегам сектора Газа гуманитарную помощь. В последний раз флотилию в составе 41 судна остановили ВМС Израиля в октябре. В этом году флотилия собрала 100 судов и около 1 тыс. участников. Ожидается, что она прибудет в регион в выходные. Израиль заявил о намерении продолжать перехват судов.