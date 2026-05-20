Вблизи Москвы сбит еще один беспилотник

Силы ПВО уничтожили еще один беспилотник, летевший в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин в «Максе». Число сбитых на подлете к столице БПЛА достигло двух с начала дня.

На месте падения обломков дрона работают специалисты экстренных служб. Информации о возможных пострадавших или повреждениях на земле господин Собянин не привел.

Аэропорты Домодедово, Внуково и Жуковский принимают и выпускают самолеты по согласованию. Всего с 7:00 до 9:00 мск над Россией сбит 61 беспилотник.