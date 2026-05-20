Российские силы ПВО за два часа сбили более 60 беспилотников

Российские средства ПВО в период с 7:00 до 9:00 мск уничтожили 61 беспилотник ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

Дроны сбивали над Белгородской, Брянской, Ленинградской, Калужской, Курской, Новгородской, Смоленской областями и Ставропольским краем. Точное число по каждому региону в Минобороны не привели.

До этого, с 20:00 мск 19 мая до 7:00 мск 20 мая, над российскими регионами уничтожили 273 беспилотника. Силы ПВО работали в Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Калужской, Курской, Липецкой, Ленинградской, Московской, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Ростовской, Смоленской, Тверской и Тульской областях, Краснодарском и Ставропольском краях, Крыму, Татарстане и вблизи Азовского и Черного морей.