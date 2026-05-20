В Ярославской области путепроводам на М-8 сделают подсветку

Путепроводам на участке федеральной трассы М-8 от Ярославля до Семибратова сделают архитектурно-художественную подсветку. Объявлены торги по поиску подрядчика.

Визуализация подсветки путепровода

Фото: аукционная документация

Визуализация подсветки путепровода

Визуализация подсветки путепровода

Фото: аукционная документация

Визуализация подсветки путепровода

Фото: аукционная документация

Заказчиком работ выступает министерство регионального развития. Подсветка трех путепроводов будет цветной, в том числе в цветах флага России. В рамках контракта подрядная организация смонтирует подсветку еще на 14 объектах, в основном — в Ярославле.

В областной столице подсветку сделают памятникам Федору Волкову на площади Волкова, Константину Ушинскому на Которосльной набережной и Святой Троице на Стрелке. Также подсветка появится на зданиях училища на Московском проспекте, ЯГМУ на проспекте Октября, столовой ЯГПУ, провинциального колледжа и пожарного депо на Красной площади, а также на арке парка 1000-летия города. Три объекта получат подсветку в округах. В частности, в Угличе работы проведут на церкви Иконы Божией Матери «Достойно есть».

Визуализация подсветки памятника Святой Троице на Стрелке

Фото: аукционная документация

Визуализация подсветки памятника Константину Ушинскому

Фото: аукционная документация

Визуализация подсветки арки в парк 1000-летия

Фото: аукционная документация

Визуализация подсветки пожарного депо

Фото: аукционная документация

Визуализация подсветки памятника Федору Волкову

Фото: аукционная документация

Работы должны выполнить в 2026 году. Начальная стоимость контракта составляет 132,8 млн руб.

Алла Чижова

