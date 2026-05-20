СК Армении обвинил племянника Карапетяна в сокрытии иностранного гражданства
Племянник предпринимателя Самвела Карапетяна Нарек Карапетян, возглавляющий предвыборный список альянса «Сильная Армения», скрыл гражданство другой страны, утверждает Следственный комитет (СК) Армении. По его версии, Нарек Карапетян при подаче заявления в службу миграции при МВД заявил, что не является гражданином другого государства. Это препятствовало получению им статуса должностного лица, сказано в пресс-релизе СК. Возбуждено уголовное дело о сокрытии информации, препятствующей приобретению или сохранению статуса должностного лица (ч. 1 ст. 449 УК Армении).
«Сильная Армения» — партия, созданная по инициативе Самвела Карапетяна после того, как в его отношении возбудили уголовное дело о призывах к захвату власти. С 18 июня прошлого года бизнесмен находился в СИЗО, в через полгода его перевели под домашний арест. Бизнесмен планирует выдвигаться в премьеры от партии на предстоящих выборах. Парламентские выборы в Армении назначены на 7 июня. В конце апреля господин Карапетян провел первую встречу с представителями своей партии.