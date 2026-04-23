Карапетян провел первую встречу с представителями своей партии

Глава ГК «Ташир» Самвел Карапетян провел первую официальную встречу с представитялми своей партии. Политик заявил о переходе на чрезвычайный режим управления страной на фоне тяжелой социально-экономической ситуации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Самвел Карапетян

Фото: @sskarapetyan

Член совета партии, племянник Самвела Нарек Карапетян представил план реформ, центральным пунктом которого станет радикальное снижение налоговой нагрузки на малый бизнес. В том числе предлагается полностью отменить налог с оборота, что позволит создать в стране дополнительно порядка 50 тыс. новых рабочих мест.

«Сильная Армения» — партия, созданная по инициативе Самвела Карапетяна после того, как в его отношении возбудили уголовное дело о призывах к захвату власти. Бизнесмен, находящийся под домашним арестом, планирует выдвигаться в премьеры от партии на предстоящих в июне выборах. С декабря он находится под домашним арестом.

Лусине Баласян