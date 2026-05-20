Bloomberg: Индия подготовила танкеры для форсирования Ормузского пролива

Индия формирует торговый флот для отправки на Ближний Восток, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. По их словам, индийские власти готовятся утвердить проход судов через Ормузский пролив для закупки энергоносителей у ближневосточных поставщиков. Если решение будет принято, это станет первым подобным случаем с начала конфликта США с Ираном, указывает агентство.

Источники Bloomberg утверждают, что «планы окончательно утверждены», осталось получить лишь итоговое разрешение от правительства Индии, и суда приступят к попыткам пересечь пролив. Возможные сроки торговой операции и объемы поставок собеседники агентства не раскрыли. Один из источников подтвердил, что в Персидский залив готова вернуться, в частности, государственная судоходная корпорация Индии — Shipping Corp. of India.

Индия хочет продолжать импортировать энергоносители своих традиционных ближневосточных партнеров, так как поставки из альтернативных источников занимают больше времени и обходятся дороже, пояснили Bloomberg источники. По их словам, ВМС Индии удвоили количество военных кораблей в регионе и усилили воздушный мониторинг. Также указывается, что военные корабли сопровождают направляющиеся на родину суда под индийским флагом.

С 28 февраля Иран закрыл проход через Ормузский пролив в ответ на удары со стороны США и Израиля. С апреля стороны придерживаются режима прекращения огня. 13 апреля США начали блокаду иранских портов: официально американский флот не пропускает суда в порты республики. В начале мая Центральное командование (CENTCOM) заявило, что два американских торговых судна прошли через пролив, в Тегеране это опровергали.

На прошлой неделе Financial Times писала, что американские страховые компании не застраховали ни одно судно, планировавшее проход через Ормузский пролив. Газета отмечала, что власти США привлекли двух страховщиков, но программу стоимостью в $40 млрд до сих пор не задействовали. 18 февраля CENTCOM сообщил, что с начала американской блокады США не пропустили 85 судов. The Wall Street Journal писала, что в ночь на 19 мая ВМС США задержали в Индийском океане танкер Skywave, который американские власти связывают с перевозкой иранской нефти.