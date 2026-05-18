США не пропустили 85 судов с начала блокады портов Ирана

С начала морской блокады иранских портов США перенаправили 85 судов, которые пребывали или отчаливали из гаваней республики. Об этом сообщило Центральное командование США в соцсети X.

«Центральное командование продолжает строго соблюдать блокаду США против иранских портов. Силы США теперь перенаправили 85 коммерческих судов для обеспечения полного соблюдения»,— отмечается в сообщении.

В конце февраля Иран закрыл проход через Ормузский пролив в ответ на удары со стороны США и Израиля. С апреля между Ираном и США действует режим прекращения огня. 13 апреля американская сторона начала блокаду иранских портов. ВС США не выпускают и не пускают суда в порты республики.