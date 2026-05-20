Силы ПВО за ночь сбили над Россией 273 БПЛА

В период с 20:00 мск 19 мая до 7:00 20 мая средства ПВО перехватили и уничтожили 273 беспилотника самолетного типа над 20 российскими регионами, сообщило Минобороны РФ. По его данным, БПЛА сбили над Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Калужской, Курской, Липецкой, Ленинградской, Московской, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Ростовской, Смоленской, Тверской и Тульской областями, Краснодарским и Ставропольским краями, Крымом, Татарстаном и над акваториями Азовского и Черного морей.

В Белгородской области при атаке БПЛА пострадал водитель машины скорой помощи. В Брянской области атаке дрона также подвергся движущийся автомобиль, пострадал водитель АПХ «Мираторг». В Калужской области сбили семь БПЛА над территориями пяти муниципальных округов, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет. В Ростовской области уничтожены около двух десятков БПЛА в четырех районах. В Ставропольском крае отразили налет беспилотников на промзону Невинномысска. Над Ленинградской областью сбили два дрона, над Тульской областью — три, над Смоленской областью — 13, обошлось без жертв и последствий на земле. Власти других регионов ночные атаки пока никак не прокомментировали.