Россия вложит 2 млрд рублей в геологоразведку урана

Власти России вложат 2,1 млрд руб. в поиски урана в 2026 году. Это на 1 млрд руб. больше, чем в прошлом году, сообщил глава Роснедр Олег Казанов. Он указал на «достаточно жесткий дефицит» запасов урана в России.

«Государственная геологоразведка вынуждена ориентироваться на те виды сырья, куда недропользователь не идет. Основным получателем эффекта для нас, с точки зрения твердых полезных ископаемых, является уран»,— сказал господин Казанов на форуме «Мингео» (цитата по ТАСС).

Всего на геологическую разведку твердых полезных ископаемых направят в этом году 10,4 млрд руб. против 7,1 млрд. руб. в 2025-м. В России планируют разработку новых месторождений дефицитных видов сырья, в том числе урана, хрома, титана, вольфрама, лития и марганца, сообщал ранее глава Роснедр.