В России начнут разработку новых месторождений дефицитных видов сырья

Новые месторождения дефицитных видов сырья, в том числе урана, хрома, титана, вольфрама, лития и марганца, готовят к разработке в России. Об этом в интервью ТАСС рассказал глава Роснедр Олег Казанов.

Сейчас в стране проводят поиски и оценку месторождений дефицитных видов сырья, а также готовятся к их промышленному освоению, уточнил господин Казанов. По его словам, для полезных ископаемых с большой обеспеченностью запасами и высокой добычей действует стратегия поддержания.

«Группы полезных ископаемых, по которым мы обеспечены запасами, но при этом имеем большие объемы добычи, те же нефть и газ, калийные соли,— там действует стратегия поддержания. Мы воспроизводим минерально-сырьевую базу с тем, чтобы у нас переходящий остаток запасов не снижался»,— пояснил глава Роснедр.

По данным Минприроды, общие запасы 29 редких металлов в России составляют 658 млн т. Объемы редкоземельных металлов к февралю 2025 года на 18 разведанных месторождениях оценивались в 28,5 млн т. По оценке Минпромторга, ежегодно Россия импортирует около 1,5 тыс. т редкоземельных металлов. К 2030 году планируется увеличить выпуск продукции до 3 тыс. т и снизить долю импорта редких и редкоземельных металлов с 75% до 48%.

