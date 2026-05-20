ПСБ выставил на торги 49,9% акций Красногвардейского кранового завода

ПСБ организует продажу на торгах 49,99% акций АО «Красногвардейский крановый завод» (Свердловская область). Лот размещен на сервисе «Фабрикант». Начальная цена более 100 млн акций составляет 64,7 млн руб. Шаг аукциона — 647 тыс. руб. Заявки принимают до 26 мая, рассмотрены они будут 27 мая.

«Аукцион в электронной форме по продаже акций в размере 49,998869% уставного капитала акционерного общества "Красногвардейский крановый завод"»,— указано на площадке торгов.

Красногвардейский крановый завод (Артемовский городской округ), по данным с сайта компании, был основан еще во времена правления Екатерины II. Предприятие изготавливает крановое оборудование и запчасти к нему, а также вентиляторное оборудование. Заказчиками продукции выступают в том числе крупнейшие предприятия нефтегазовой отрасли.

Лот размещен в категории «приватизация государственного и муниципального имущества». По данным системы «Спарк», в последний раз АО «Красногвардейский крановый завод» раскрывало владельцев в 2016 году. Тогда 99,9% акций принадлежали коммерческому банку «Вятич» — активу экс-депутата Госдумы Малика Гайсина, позднее изъятому в доход государства как коррупционно нажитое имущество. Сам он осужден на 14 лет и 2 млрд руб. штрафа за три эпизода растраты.

Генеральный директор завода — Тимур Билалов, как минимум до 2022 года входивший в совет директоров банка «Вятич». Он также является генеральным директором «Средуралинвест-МТ», принадлежащего Малику Гайсину. По данным на 2018 год Тимур Билалов входил в совет директоров АО «Уралбиофарм» — еще одного изъятого у Малика Гайсина предприятия.

В январе 2026 года арбитражный суд Свердловской области вынес решение по иску акционера завода, компании «Актай-М» (была изъята у Малика Гайсина в доход государства, управляется «Уралбиофармом») о том, чтобы принудить Красногвардейский крановый завод созвать общее собрание акционеров. На повестку должны были поставить вопросы о прекращении работы действующего совета директоров компании и созыве нового. Пока последнее собрание акционеров проводилось в 2025 году, следует из данных сервера раскрытия информации. В совете директоров компании состоит, в частности, дочь Малика Гайсина — Айдан Гайсина, следует из данных «Спарка».

Анна Капустина