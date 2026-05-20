Экс-полпред УрФО Якушев: депутатам нельзя доходить до «запретительского маразма»
Секретарь генсовета «Единой России» (ЕР), бывший полпред Уральского федерального округа (УрФО) Владимир Якушев заявил, что депутатам доходить до «запретительского маразма» нельзя, передает «Ъ». По его словам, люди в большинстве случаев «сами разберутся, что и как ограничивать».
Как рассказал Владимир Якушев, перед подготовкой к выборам в Госдуму «Единая Россия» настраивает участников на максимально тесный контакт с избирателями. Господин Якушев подчеркнул, что ЕР не является «партией запретов», а некоторые громкие личные заявления и инициативы исходят только от некоторых депутатов.
«Мы публично поясняем, почему не стоит сегодня вводить запреты и усиливать жесткие меры, не стоит вводить цензуру, почему нужно опираться на мнение граждан, общественных организаций, экспертов»,— сказал Владимир Якушев. Он отметил, что руководство партии решило менять публичную риторику, чтобы в медиа не появлялись «дикие» инициативы, которые не были согласованы с ЕР.
Ранее «Единая Россия» подготовила материал для депутатов и агитаторов, который в формате «вопрос-ответ» объясняет, как можно отвечать на критику в адрес решений партии. Один из представленных вопросов со словосочетанием «партия запретов» касается блокировки мессенджера Telegram.